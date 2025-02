Inter, ancora occhi su Beukema. Potrebbe essere il sostituto designato di Acerbi

FcInterNews.it pensa già al mercato di giugno per i nerazzurri: l'Inter non vuole perdere un secondo delle prestazioni di Sam Beukema e continua a inviare osservatori ad assistere alle partite dei rossoblu: l'ultima è stata in occasione della sfida tra emiliani e Como, vinta dai rossoblù anche grazie a Fabbian, proprio uno dei gioielli provenienti dal vivaio nerazzurro (su cui peraltro il club meneghino mantiene una recompra, ndr). Meglio ancora se con l'occasione si può gettare l'occhio anche sul solito Santiago Castro (entrato nel secondo tempo) e su Nico Paz, malcelato desiderio estivo dei nerazzurri.

Ma in vista dell'estate il nodo principale sarà svecchiare la difesa, trovando l'erede ideale di Francesco Acerbi che potrebbe salutare dopo il Mondiale per Club, anche in virtù di una stagione finora martoriata dagli infortuni. Il centrale olandese, classe 1998, ha dimostrato di essere a proprio agio nel calcio italiano e oggi è un punto di forza della squadra di Vincenzo Italiano, così come lo era stato sotto la gestione storica di Thiago Motta.

Per lui, si legge, l'Inter dovrà prevedere un investimento significativo di una trentina di milioni, anche perché il Bologna dovrà versare il 20% di una rivendita all'AZ Alkmaar da cui l'ha prelevato nell'estate 2023.