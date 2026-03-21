Napoli, Beukema manda un messaggio a Inter e Milan: "Vogliamo vincere tutte"

Dopo il successo di misura contro il Cagliari, in casa Napoli c’è soddisfazione per una vittoria tutt’altro che semplice. A parlare nel post gara è stato il difensore Sam Beukema, intervenuto ai microfoni della BBC per commentare la prova degli azzurri e il momento della squadra. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha spiegato il centrale – segnare il secondo gol avrebbe reso tutto più facile. Penso però che abbiamo controllato la gara per lunghi tratti, anche se loro hanno avuto qualche occasione. Alla fine possiamo essere soddisfatti, ci sono stati momenti rischiosi ma abbiamo fatto bene e siamo felici di aver mantenuto la porta imbattuta”.

Beukema ha sottolineato anche l’importanza dei rientri dall’infermeria, a partire da McTominay, decisivo con il gol vittoria: “Sono molto contento per lui, ma anche per tutti gli altri che stanno tornando, come De Bruyne e Gilmour. È fondamentale avere la rosa al completo per questo finale. Scott ha lavorato tanto per rientrare e il suo gol è stato importantissimo, ma la cosa più importante è che tutti siano disponibili”.

Poi uno sguardo agli obiettivi: “Quella con il Cagliari era una partita cruciale per mettere pressione a Inter e Milan, dovevamo vincere. Adesso però pensiamo gara dopo gara, vogliamo provare a vincerle tutte e poi vedremo dove potremo arrivare”.

Infine una battuta sul Bologna e sull’amico Ferguson: “Sono felice per lui, mi aveva parlato molto anche di McTominay e Gilmour prima che arrivassi. Con loro mi trovo davvero benissimo”.