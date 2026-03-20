Napoli, Beukema: "Non avevo mai giocato da braccetto, ora sono più completo"

Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari vinta col punteggio di 0-1 e valevole per la 30^ giornata.

Il Napoli può ancora vincere lo scudetto?

"Sapevamo l'importanza di questa partita, se avessimo vinto avremmo messo pressione su Milan e Inter. Pensiamo solo partita dopo partita, poi vediamo alla fine dove siamo".

Che step hai fatto?

"Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli, sapevo che avrei giocato con tanti giocatori forti. Non ho mai giocato come braccetto, ma sto facendo tante partite così e ora mi sento molto più abituato. E' normale cercare come posizionarsi, ora mi sento molto meglio e divento un giocatore più completo".

Da dove parte questa mentalità?

"Dall'allenatore, ma soprattutto dal gruppo. Abbiamo giocatori forti per qualità e mentalità. Vogliamo vincere tutte le partite e pensiamo alla prossima. Tutti gli infortunati sono rientrati con la fame giusta".

Sul saluto finale con Santos?

"E' stato un po' difficile, aveva il vantaggio. Da quando è arrivato abbiamo un bellissimo rapporto: siamo contenti che sia arrivato: brava persona e grande giocatore".