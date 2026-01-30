Inter, Asllani a un passo dal Besiktas. Lui posa già con la maglia del club turco
Kristjan Asllani sta per diventare un nuovo giocatore del Besiktas e lasciare l'Inter. A renderlo noto è proprio il club turco, che ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale, spiegando a che punto è il passaggio dell'albanese a Istanbul: "Kristjan Asllani, il calciatore professionista con cui abbiamo avviato le trattative per il trasferimento, è stato sottoposto a visita medica presso l'ospedale Acıbadem Altunizade".
Addirittura le Aquile Nere, specificano: "Asllani è stato sottoposto a esami del sangue approfonditi e a visite presso i reparti di ortopedia, medicina interna, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia. Gli accertamenti medici sono stati completati con test polmonari e da sforzo".
L'avventura al Torino non è andata come sperava, con Baroni che lo ha utilizzato spesso, senza però riuscire a ricavare quanto sperava. Con l'arrivo di Petrachi, il centrocampista è finito ai margini del progetto e così ha lasciato i granata. Adesso ha già scattato delle foto con la nuova maglia, segno che è davvero vicina la chiusura dell'affare..
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.