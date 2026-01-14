Inter, Asllani non rientra più nei piani del Torino: ci pensa il Genoa di De Rossi
Il Genoa continua a muoversi sul mercato per regalare una rosa sempre più competitiva a Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù sta valutando il possibile acquisto di Kristjan Asllani, che è attualmente in prestito dall'Inter al Torino, ma non rientra più nei piani della società piemontese e si appresta a cambiare nuovamente aria dopo il trasferimento di questa estate.
Asllani è un calciatore in grado di fare il regista davanti alla difesa, abbinando una buona fase di interdizione a qualità nei passaggi per i compagni. A volte è un po' troppo compassato e ritarda i tempi di gioco, ma sarebbe comunque una risorsa per il Grifone, che ha bisogno di esperienza a centrocampo. L'albanese, oltre che un punto fermo della sua Nazionale, ha vestito per anni la maglia nerazzurra ed è abituato a sopportare qualsiasi tipo di pressione.
Nel corso della sua carriera vanta 99 presenze e 4 gol con l'Inter, 27 gettoni e una rete con l'Empoli e 16 apparizioni con il Torino. Inoltre è sceso in campo 38 volte con l'Albania, segnando 5 gol. A queste vanno aggiunte le 5 gare con l'Under 21, le 2 con l'Under 18 e le 2 con l'Under 16. Nel suo palmares annovera una Serie A, una Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, una Serie B e un campionato Primavera.
