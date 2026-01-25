Inter, attacco da urlo e difesa da rivedere. Dopo il Pisa c'è l'esame Borussia Dortmund

La prova di forza dell’Inter contro il Pisa non può lasciare indifferenti. I nerazzurri dopo il roboante 6-2 di San Siro aspettano la risposta di Milan e Napoli, impegnate rispettivamente contro Roma e Juventus. I rossoneri possono tornare sotto a meno tre, gli azzurri invece tarano il mirino per rimanere a sei lunghezze di distanza.

“A volte è dura ma la squadra è matura e competitiva e piano piano sta chiudendo qualche cicatrice”, ha detto Chivu dopo la roboante vittoria di San Siro. La strada per il tricolore è ancora lunga e tortuosa, ma la squadra in campionato tiene la barra dritta nonostante le tempeste. La rotta della Champions League invece appare più accidentata e lo spauracchio dei playoff è dietro l’angolo. Mercoledì i nerazzurri scenderanno in campo a Dortmund nell’ultima partita della League Phase e scopriranno il loro destino. “Si lavora si suda e si sogna”, dice Chivu, anche se gran parte dei tifosi nerazzurri gradirebbero una spinta dal mercato. Le riunioni proseguono ma - sempre per citare l’allenatore rumeno - “quello che si dice rimane tra quattro mura”. La partita con i toscani ha visto l’uscita dal campo di Luis Henrique dopo poco più di mezz’ora, accompagnato dai mugugni di San Siro. Chivu ha difeso l’esterno brasiliano ma è fuori discussione che il vuoto lasciato da Dumfries non sia stato ancora colmato a dovere.

Chi rappresenta una marcia in più è invece Francesco Pio Esposito. Il numero 94 è il classico centravanti da battaglia, già idolo incontrastato della Curva Nord, che non perde mai occasione per dedicargli cori e applausi. La testata con la quale ha completato la rimonta sul Pisa è il classico colpo da ariete. Ciò che all’Inter è mancato soprattutto l’anno scorso. La forza offensiva dell’Inter è tutta nei numeri, mentre la fase difensiva deve essere registrata. Nelle ultime due partite tra campionato e Champions League sono state cinque le reti subite, due da palla inattiva. Non è un segnale d’allarme. Ma un motivo in più per riflettere e non adagiarsi sugli allori.