Inter, Barella: "Dobbiamo ritrovare l'umiltà che ci ha fatto vincere i trofei"
Nicolò Barella, centrocampista dell' Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita del match vinto allo Stadio Olimpico contro la Roma.
L'analisi del match.
"Prendo e porto a casa i momenti di sofferenza, che ci fanno capire come vivere fasi particolari della partita. Tutti hanno dato il massimo, siamo stati bravi tutti".
Gli scontri diretti?
"Nelle difficoltà abbiamo l'umiltà di correre uno per l'altro e questo ci ha portato a vincere campionati e coppe. È quello che dobbiamo ritrovare".
