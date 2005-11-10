Inter, Barella sulla svolta dopo il rosso: "Eravamo spalle al muro e qualcosa dovevamo fare"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di stasera: "Tutte le gare di Champions sono difficili, lo Shakthar lo ha dimostrato stasera. Noi avevamo bisogno di questa vittoria, parliamoci chiaro. Giocare bene è bello ma oggi dovevamo finalizzare, la vittoria non so è meritata al 100% ma abbiamo messo tutto quello che avevamo".

Coi cambi e in dieci avere trovato più serenità:

"Eravamo spalle al muro e qualcosa dovevamo fare. Essere in dieci è uno svantaggio molto grosso, ci tengo a fare i complimenti a Carlos che è un ragazzo a posto e un calciatore fortissimo".

Come ti poni sul discorso obiettivo Champions?

"La Champions è qualcosa su cui abbiamo puntato, a volte abbiamo fatto bene e a volte no. E' un sogno, ma nessuno vuole che rimangano solo sogni. Cercheremo di farlo diventare un obiettivo".

Primo tempo deludente e tu sei un leader della squadra, perché non hai ripreso i tuoi compagni?

"Ci è mancata un po' di energia all'inizio, forse per l'assenza della vittoria in Champions da tanto tempo. L'approccio alla gara è qualcosa da migliorare, col tempo magari riusciremo a sbloccarci".