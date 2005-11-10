Icardi cerca di una nuova sfida: Betis interessato, il Valencia si tira indietro per le richieste

Mauro Icardi potrebbe avere ancora una possibilità nel calcio europeo. Dopo la conclusione del rapporto con il Galatasaray, l’attaccante argentino è finito nel mirino di due club della Liga: Betis e Valencia, anche se le situazioni sono molto diverse.

Il club del Mestalla è stato il primo a informarsi sulle condizioni dell’ex Inter, ma la trattativa si sarebbe interrotta rapidamente per motivi economici. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Icardi avrebbe chiesto cinque milioni di euro per accettare il trasferimento, una cifra ritenuta troppo elevata dal Valencia. "Una persona ha chiamato Mauro Icardi per sapere se volesse venire al Valencia e l’argentino ha chiesto 5 milioni di euro. A quel punto sono finite le possibilità", è quanto emerso dall’indiscrezione.

Una situazione diversa riguarda il Betis, che sta valutando il profilo del centravanti per coprire l’assenza di Cucho Hernandez, fermo per un infortunio muscolare. La squadra di Manuel Pellegrini, impegnata anche in Champions League, ha bisogno di alternative offensive: al momento Troy Parrott è l’unico vero riferimento d’area disponibile. Icardi, 33 anni, è svincolato dal 30 giugno dopo l’esperienza al Galatasaray, con cui ha realizzato 77 gol in 134 presenze. Il suo futuro resta però legato alle richieste economiche: diversi club hanno monitorato la situazione, ma finora nessuno ha trovato l’accordo con il centravanti argentino.