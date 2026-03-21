Parma, Keita: "La gara contro il Torino ci ha insegnato tanto, non siamo ancora salvi"

Mandela Keita è intervenuto ai microfoni di DAZN presentando la sfida contro la Cremonese, che prenderà il via tra pochi minuti al Tardini. Queste le sue parole:

"La partita col Torino ci ha insegnato tanto, specie a me che non ho fatto una buona partita. Abbiamo perso 4-1 ed è stato difficile, abbiamo lavorato ancora di più in settimana e siamo ancora più uniti. Dobbiamo essere umili, oggi sarà una gara importante per noi e per loro. Vogliono vincere e ci saranno tanti duelli e tanta grinta, noi dobbiamo guardare a noi.

Due vittorie per la salvezza?

"Non siamo ancora salvi, ma non so quanto manca ancora. Dobbiamo continuare a lavorare come sempre".