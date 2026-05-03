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Inter, Bastoni si racconta: "Da sempre questo club è stato importante nella mia vita"

Inter, Bastoni si racconta: "Da sempre questo club è stato importante nella mia vita"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:45Serie A
Andrea Piras

Intervistato dal Matchday programme ufficiale nerazzurro, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha commentato le emozioni di questa stagione che sta per concludersi: "Penso che sia importante mantenere equilibrio in ogni situazione - ha esordito il classe 1999 - senza esaltarsi troppo quando si vince e senza abbattersi quando si perde. Nel calcio bisogna sempre rinnovarsi per rimanere continui e dimostrare di essere all'altezza, ma il bello è che c'è sempre una possibilità di riscatto".

"Penso anche che il calcio sia importante nella mia vita - ha proseguito - ma ho imparato a dargli il giusto peso: ci sono cose che contano di più, come la famiglia. Questo da sempre mi ha aiutato a non sentire troppo la pressione, soprattutto quando avevo iniziato da poco.

Il giocatore della formazione di Cristian Chivu ha poi descritto cosa significa indossare la maglia nerazzurra: "Da sempre questo Club è stato importante nella mia vita: sono cresciuto in una famiglia nerazzurra e quando ho compiuto tre anni mio papà mi ha regalato una maglia dell'Inter con il mio nome, la prima che ho mai ricevuto. Adesso sono arrivato alla mia settima stagione qui, sono uno dei più "anziani": sono fiero del percorso fatto, essere migliorato ogni anno mi rende orgoglioso".

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