Inter, Bastoni si toglie dei sassolini: "Sono pronti ad attaccarci quando non vinciamo"

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta dai nerazzurri a Cagliari, la terza vittoria di fila dei nerazzurri dopo il ko contro la Juventus.

Cosa vi sta facendo avere continuità?

"L'atteggiamento c'è sempre stato, l'ho detto anche dopo i 4 gol subiti dalla Juventus, che è stata la nostra miglior prestazione a Torino negli ultimi anni. Sicuramente gli episodi oggi ci hanno dato una mano, se fosse entrato il tiro di Folorunsho sul palo parleremmo di un'altra gara. Sono orgoglioso della squadra, ogni volta che facciamo un passo falso la gente è pronta ad attaccarci, ma ne usciamo sempre a testa alta".

L'Inter è ancora superiore? O le avversarie come Juve e Milan stanno accorciando?

"Ho sempre fiducia in noi stessi, le altre si sono rinforzate. Noi non so se facendo cosa giusta o meno ci esponiamo sempre perché abbiamo grande fiducia in noi stesso. In lotta le big ci saranno sempre, succederà anche quest'anno".

Su Pio Esposito: cosa lo rende pronto?

"Mi fa piacere, voi lo conoscete solo com'è in campo, noi lo conosciamo anche fuori e in spogliaatoio. Mi fa piacere che sia italiano, abbiamo bisogno di giovani come lui".