Inter, Bisseck amaro: "Non meritavamo di perdere, magari in futuro avremo più cu.."
Yann Bisseck, difensore dell'Inter, commenta così ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 2-1 nella gara di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Nel calcio può capitare, a volte si fa tutto in campo ma non basta. Oggi non meritavamo di perdere, ma dobbiamo continuare a lavorare. Magari in futuro avremo un po' più di culo".
Cosa è mancato?
"Abbiamo dato tutto, prendiamo due gol su tre tiri. Non è giusto, ma il calcio è così e si continua".
Si riparte dalla prestazione?
"Sono contento per la prestazione della squadra, abbiamo fatto le cose bene. Ce ne sono tante da migliorare come sempre, ma non posso dire niente alla mia squadra. Fa male perdere così".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
