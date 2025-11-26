De Vrij resta a guardare (come Frattesi): il futuro al centro dell’Inter tra Akanji e Bisseck

Non è solo quella di Davide Frattesi, l’esclusione rumorosa di casa Inter. Il centrocampista romano, come da previsioni, non figura nell’undici titolare schierato da Cristian Chivu questa sera in casa dell’Atlético Madrid. Nulla di nuovo, il suo minutaggio stagionale resta a dir poco risicato e la stima immaginata a inizio estate non ha portato il tecnico romeno a dargli grandi occasioni. Anzi, a dargli occasioni.

La sorpresa, appunto, è quella al centro della difesa: resta deluso chi si aspettava Stefan De Vrij. Probabilmente anche il diretto interessato, scomparso dai radar nelle uscite recenti dell’Inter. L’ultima apparizione, in realtà, non è così lontana nel tempo: 5 novembre a San Siro, in Champions League con il Kairat Almaty. Al netto di questo, le sue presenze restano sparute, specie in campionato, dove ha giocato appena due volte.

Accumula minuti nel cuore della retroguardia, invece, Yann Bisseck. Non è per nulla banale, vista la caratura dell’avversario, la scelta di Chivu di dare fiducia in quel ruolo al tedesco. Che di partite non ne ha giocate molte più rispetto a De Vrij - tre in campionato, per dire -, ma sembra vivere una parabola opposta, per esempio, a quella dello stesso Frattesi: dall’ipotesi di cessione estiva alla fiducia in crescita da parte di Chivu. Ed è lì, al centro, che non solo l’allenatore ma tutta l’Inter lo immaginano: un difensore molto europeo - non a caso ha giocato di più in Champions -, con qualche difetto da limare. L'alternativa? Si vedrà dal primo minuto, ma è possibile che giochi in quel ruolo Manuel Akanji, che può rappresentare una soluzione per gestire il minutaggio dei due veterani della difesa.