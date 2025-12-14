Inter Bisseck: "Il gol? spesso ci provo. Sono contento per la squadra"
Ai microfoni di Sky è intervenuto Yann Aurel Bisseck esterno tedesco dell'Inter autore della rete del vantaggio nerazzurro.
“Avevo già avuto situazioni in cui avevo calciato, sono molto contento ma la cosa più importante è il successo della squadra”
Pensi al Mondiale?
“ Non è un pensiero che passa adesso nella mia testa adesso”
