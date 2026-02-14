Inter, Bisseck: "Rosso a Kalulu? Non ho visto, dobbiamo migliorare la gestione"

Al termine di Inter-Juventus, Yann Bisseck è intervenuto in conferenza stampa per commentare il derby d'Italia che proietta i nerazzurri sempre più in vetta alla classifica.

Come commenti l'espulsione di Kalulu?

"Non ho visto niente e cosa è successo, non posso dire niente".

Come hai visto la gestione sul 2-1?

"Dobbiamo fare meglio e non prendere un pareggio così facile. Dobbiamo poi continuare e credere di poter vincere e alla fine siamo soddisfatti".