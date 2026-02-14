Inter, Bisseck: "Rosso a Kalulu? Non ho visto, dobbiamo migliorare la gestione"
TUTTO mercato WEB
Al termine di Inter-Juventus, Yann Bisseck è intervenuto in conferenza stampa per commentare il derby d'Italia che proietta i nerazzurri sempre più in vetta alla classifica.
Come commenti l'espulsione di Kalulu?
"Non ho visto niente e cosa è successo, non posso dire niente".
Come hai visto la gestione sul 2-1?
"Dobbiamo fare meglio e non prendere un pareggio così facile. Dobbiamo poi continuare e credere di poter vincere e alla fine siamo soddisfatti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile