Inter, Bisseck sicuro: "Siamo in forma, anche dal punto di vista mentale"

Ecco le dichiarazioni di Yann Aurel Bisseck, centrale dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese: "In Serie A non ci sono partite semplici, sapevamo fosse una partita tosta. Siamo in forma, anche mentale, e siamo rimasti sul pezzo anche in un momento di sofferenza. Il movimento per il gol di Lautaro? Provo sempre a dare qualcosa anche in fase offensiva, oggi è andata bene e sono felice. Penso che in squadra ci siano tanti difensori forti, tanti hanno qualità e oggi hanno avuto tutti un impatto positivo: abbiamo fatto un bel lavoro e siamo molto contenti, soprattutto di non aver preso gol".