Inter, Bisseck: "Sto giocando tanto, sono felice di avere la fiducia di Chivu"

Titolare contro l'Udinese, Yann Bisseck ha commentato ai canali ufficiali dell'Inter il successo dei nerazzurri sul campo dell'Udinese. Partita che ha visto l'ennesimo clean sheet, l'undicesimo in questo torneo: "Contro di loro è sempre difficile, ma lo sapevamo. Penso che abbiamo giocato in modo molto concentrato, siamo tutti contenti".

Si sente in un ottimo momento?

"Sto giocando tanto, sono contento di avere la fiducia del mister. Spero mi dia ancora tanti minuti, ma la cosa più importante è che la squadra vinca".

Quanta fiducia vi dà sapere di poter vincere anche contro squadre fisiche?

"Anche noi abbiamo una bella fisicità, siamo tutti alti e contenti. Per noi è stato un buon test, penso che abbiamo fatto molto bene".

Tra pochi giorni c'è l'Arsenal, avete una motivazione in più?

"Vogliamo finire tra le prime 8. Dobbiamo fare punti, mettendo tutto in campo avremo tanta possibilità di raggiungere il nostro obiettivo".