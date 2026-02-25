Inter-Bodo/Glimt toglie share a Sanremo: il dato degli ascoltatori della serata di ieri

“Sono molto contento per il risultato degli ascolti”, ha detto Carlo Conti, presentatore del Festival di Sanremo, dopo la prima serata di ieri. Il dato, in realtà, non è stato ottimale: sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1 , in termini di total audience, la prima serata di Sanremo 2026. Circa tre milioni in meno rispetto a un anno fa, quando lo share era arrivato al 65,3%.

Un risultato su cui, e lo stesso Conti, tifoso della Fiorentina, ci aveva scherzato pensando alla gara che domani vedrà i viola in campo in Conference League (ma alle 18.45), su cui pesa anche la “controprogrammazione” delle grandi partite europee. Non un dato abituale per il Festival, spostato a fine febbraio per evitare contemporaneità con le Olimpiadi invernali.

Ieri sono stati infatti 1.013.000 gli spettatori che hanno seguito, su Sky e le relative app streaming (Now TV e Sky Go), la partita tra Inter e Bodo/Glimt. Un dato ottimo, considerato che si tratta di partite non disponibili in chiaro ma solo agli abbonati. Oggi il Festival rischia la replica, con un concorrente diverso: su Prime Video ci sarà Juventus-Galatasaray, anticipata da Atalanta-Borussia Dortmund, su Sky ma alle 18.45.