Fiorentina, rifinitura verso lo Jagiellonia: out Fagioli con permesso. C'è Gudmundsson
Fiorentina in campo per la rifinitura al Viola Park alla vigilia del match contro lo Jagiellonia, ritorno del playoff di Conference League dopo il successo viola per 3-0 nell'andata in Polonia.
Alla seduta ha preso parte tutto il gruppo a disposizione di mister Paolo Vanoli ad eccezione di Nicolò Fagioli, out dall’allenamento in accordo col club per motivi familiari. Il centrocampista, uno dei più in crescita della squadra, svolgerà comunque una seduta individuale più tardi. Aggregati poi alcuni Primavera, nello specifico Sadotti, Bonanno e Balbo. Non fa parte della rifinitura neanche Kospo, che ha lasciato il Viola Park poco fa e che continua il percorso di recupero dall’infortunio. Presente regolarmente insieme ai compagni Albert Gudmundsson.
