Live TMW Verona, Sammarco: "Questo ko è un dispiacere grande, ho visto la lotta che chiedevo"

È terminata la sfida del Bentegodi fra l'Hellas Verona ed il Napoli. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.33 inizia la conferenza stampa

L'ultimo minuto è l'immagine della stagione del Verona, dopo il cuore di rimanere in partita in quel modo?

"Sicuramente è un dispiacere grande, oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, quello che la gente e la società chiedono. Poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza: abbiamo fatto un errore".

La risposta caratteriale l'ha avuta. Si parte da qui per la missione impossibile, ma almeno il gruppo ha risposto?

"Sì, abbiamo avuto la risposta dal gruppo e dai singoli. Volevo gente che lottasse su ogni pallone e che non mollasse un centimetro. L'ho visto, la missione è difficilissima, ma ci proveremo dando il massimo in ogni partita".

Come si supera una sconfitta di questo tipo? Se aveste avuto Suslov, le cose sarebbero potute andare diversamente?

"Bisogna essere bravi a capire che in ogni partita bisogna guardare gli errori e quanto fatto di buono, mettendo da parte tutto per guardare alla partita successiva. Questa prestazione deve essere la base, poi i dettagli fanno la differenza. Quanto serviva Suslov? Con i se e i ma si fa poco, è tecnicamente molto forte, quasi unico per questa squadra. Ci darà una mano da qui in avanti".

Bella-Kotchap come sta? Avete trasformato i fischi di fine primo tempo in applausi alla fine.

"Gli applausi dipendono da noi e da quello che mettiamo in campo, se i tifosi vedranno di nuovo la prestazione di stasera credo staranno al nostro fianco. Bella-Kotchap ha sentito un fastidio, non sappiamo ancora molto, speriamo non sia nulla di serio".

Sul secondo gol a tempo scaduto: che errore c'è stato?

"Sul secondo gol siamo stati un po' leggeri concedendo facilmente il cross sullo scambio, poi ci siamo trovati con Bowie a marcare Lukaku che magari non è attento come un difensore".

Edmundsson ha sbagliato quasi nulla: sembra proprio un giocatore da Verona.

"È vero, un giocatore di grandi doti fisiche e che ha grande attenzione. Si allena ai 3mila all'ora, con grande intensità, voglia, ascolta, si è subito calato nella nostra realtà. Ha grandi doti anche di tattica e di tecnica individuale, un ragazzo sicuramente positivo".

Ha dato un'impronta ora alla squadra. Sta funzionando come vorrebbe al di là del risultato?

"Mi piacerebbe fare qualche punto ovviamente, stiamo lavorando. Abbiamo recuperato qualche giocatore, speriamo di recuperarne altri la prossima senza perderne altri. Cambiandone sempre 4-5 giocatori alla volta, al di là dell'impegno che stanno mettendo, si fa fatica a trovare un filo conduttore fra una partita e l'altra. La speranza è di avere il gruppo più al completo possibile per trovare le soluzioni migliori".

Il recupero del secondo tempo ha fatto perdere tanti punti al Verona.

"Purtroppo è vero, da quando sono qui io è già la seconda volta. Non credo alla casualità da un lato, credo che si possa fare sempre qualcosa in più. Penso anche però che un pizzico di sfortuna qualche volta ci sia".

Ore 20.41 finisce la conferenza