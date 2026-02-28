Reggiana, effetto Rubinacci: quattro gare senza sconfitte e salvezza nel mirino

Lorenzo Rubinacci sta cambiando il volto della Reggiana. Subentrato quattro giornate fa dopo l’esonero di Davide Dionigi, il nuovo tecnico granata ha subito impresso una svolta concreta nella corsa salvezza in Serie B. In quattro partite la Reggiana non ha mai perso, conquistando 8 punti preziosi e soprattutto vincendo due scontri diretti fondamentali.



All’esordio in panchina è arrivato l’1-0 interno contro il Mantova, successo pesantissimo per morale e classifica. Alla quarta uscita, altro colpo salvezza: 1-0 in casa dello Spezia. Nel mezzo, due pareggi per 1-1 contro Empoli in trasferta e Avellino tra le mura amiche, risultati che hanno dato continuità al percorso.

Numeri che parlano chiaro: con Rubinacci la Reggiana è imbattuta, più compatta in difesa e concreta nei momenti chiave. La corsa salvezza resta apertissima, ma l’impatto del nuovo allenatore è già evidente.