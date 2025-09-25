Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Cagliari è uno snodo cruciale. Lautaro scalpita, Bonny da valutare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
di Bruno Cadelli

L’Inter questa mattina si ritrova ad Appiano Gentile e continua la preparazione per la trasferta di Cagliari. I nerazzurri reduci dalla vittoria contro il Sassuolo cercano continuità di risultati perché la vetta è comunque distante sei punti. Il Napoli capolista affronta il Milan a San Siro ed ecco che un’eventuale vittoria contro i sardi permetterebbe di rosicchiare un po’ di margine ai campioni d’Italia o ai rivali rossoneri in rampa di lancio Chivu comincia a disegnare la formazione per la trasferta con i rossoblu. Ma non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti.

Lautaro Martinez verso il recupero, Bonny da valutare
Lautaro Martinez, entrato in campo nel secondo tempo contro il Sassuolo di Fabio Grosso, è ormai sulla via del recupero completo. L’attaccante argentino sta salendo di condizione ed è candidato a riprendersi una maglia da titolare accanto a Marcus Thuram. Pio Esposito quindi dopo due partite consecutive da titolare dovrebbe accomodarsi in panchina. Anche se non si esclude a priori un'esclusione de classe 2005. Per Ange Yoan Bonny invece valutazioni in corso. Il problema alla caviglia non sembra grave e l’allenamento di questa mattina darà qualche indicazione in più.

Ballottaggio in difesa, conferme a centrocampo
Non è ancora tempo di stravolgimenti a metà campo per Chivu. L’allenatore nerazzurro dovrebbe riproporre in mezzo il terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Sucic, tornato ad essere decisivo proprio con i neroverdi. Il pacchetto arretrato invece sarà ancora presidiato da Akanji e ci sarà con ogni probabilità il ritorno di Bastoni. In mezzo si contendono una maglia Acerbi e De Vrij.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
