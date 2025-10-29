Inter, Calhanoglu esalta Chivu: "Il mister ci ha dato qualcosa in più sul piano mentale"
Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 3-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.
Oggi per superare De Gea serviva un gran gol e l'hai sfoderato.
"Quello che faccio sempre. Non mi interessa chi sia in porta, mi concentro solo sulla palla e sono contento".
Un po' di nervosismo dopo Napoli, subito spazzato via?
"Ci sta nel calcio. Oggi abbiamo fatto subito lo switch, non abbiamo tempo di pensarci. Grande prestazione oggi, grazie al mister che dà qualcosa in più sul piano mentale. Ci ha dato la forza per vincere la partita".
