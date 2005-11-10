Inter, Calhanoglu: "Oggi c'era la giusta fame. Io sono tranquillo, faccio il mio lavoro"

Le parole del centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu al termine della sfida di campionato contro il Como. Le riporta DAZN:

"Sicuramente abbiamo fatto meglio nelle ultime due rispetto al derby. La strada è giusta, dobbiamo avere la stessa fame e lo stesso spirito. Oggi c'era la giusta fame, tutti volevano la palla. Io sono tranquillo, faccio il mio lavoro. Abbiamo vinto tanto insieme, la strada va avanti, si vedrà ma siamo tranquilli tutti e due".