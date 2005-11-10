Cremonese, Pecchia soddisfatto: "Una partita bella, giocata con grande maturità"

Una vittoria netta, un secondo tempo giocato con maturità e la consapevolezza che il percorso in Serie B è ancora lunghissimo. Dopo il 4-1 esterno sul campo del Vicenza che ha chiuso l'undicesima giornata, il tecnico della Cremonese, Fabio Pecchia, ha analizzato il momento dei grigiorossi, guardando con fiducia al futuro e all'imminente sosta del campionato: "Una partita bella giocata con grande maturità"

Chiuso un ciclo importante con un successo che porta entusiasmo in tutto l'ambiente, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di voltare subito pagina senza abbassare la guardia: "Il percorso è talmente lungo e impegnativo che già mettiamo questa vittoria alle spalle. Ci deve dare forza e stimoli. La B è talmente tanto lunga che dobbiamo costruire partita dopo partita", come segnala Cuore Grigiorosso.

La pausa del campionato rappresenta ora l'occasione ideale per ricaricare le pile e rinsaldare il rapporto con il territorio. Un aspetto, quest'ultimo, particolarmente caro al tecnico: "Per me è una settimana importante, ci sono situazioni in città che vogliamo vivere alla grande. Vorrei quasi fare un allenamento in meno e andare a vivere qualche attività in più in città. I carichi di allenamento ci saranno fino a un certo punto, ora vorrei caricare il legame con la città".