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Marocchi fa notare: "Trovato il ruolo di Kolo Muani: a destra non lo ferma nessuno"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
ieri alle 23:54Serie A
08.11.2026 23:54Serie A
Fonti preferite
Giancarlo Marocchi dagli studi di Sky Sport elogia l'attaccante della Juventus: "Veloce, tecnico: quando punta l'uomo da destra non lo fermano"
FotoTUTTOmercatoWEB

La Juventus pareggia per 2-2 contro la Fiorentina allo stadio Franchi. Al termine del match, dagli studi di Sky Sport ha parlato dei bianconeri Giancarlo Marocchi: "Kolo Muani uno dei migliori della stagione almeno in campionato? Assolutamente, da attaccante di destra si esprime al meglio, c'è poco da fare: veloce, tecnico, quando riceve palla a trenta metri non lo ferma quasi nessuno, in qualche modo salta l'avversario. Poi ha anche qualità nella giocata dell'assist. Certifichiamo che abbiamo trovato il ruolo giusto per Kolo Muani alla Juventus. Funzionano quei due insieme, ti devi arrendere e lasciarli in campo. Alla Juventus manca la qualità nel fare gol".

Le parole di Marocchi

Sul gol di Bremer, con qualche minuto d'incertezza per un possibile tocco di braccio: "Sembrava solo un'incertezza di De Gea, ma dalla faccia Bremer sembra dire: 'Aspettiamo'. Il dubbio ce lo ha fatto venire Bremer, perché dal primo replay abbiamo detto tutti: 'È spalla'". Sul tocco di braccio contestato a Joao Mario: "Immagino che l'arbitro abbia usato la logica, pensando che la volesse far scorrere per proteggerla".

Qual è l'obiettivo della Juventus? Marocchi spiega: "Devi credere di poter crescere, lì davanti ce ne sono 4 belle fatte, Inter, Roma, Lazio e Como sono quelle e andranno più o meno bene, il Milan sembra andare bene pur avendo delle battute a vuoto in Europa League".

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