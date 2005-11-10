Tutino torna a essere decisivo per la Sampdoria: "Il calcio, però, non consente di adagiarsi"

Ha deciso la gara contro la Carrarese, consegnando alla sua Sampdoria tre punti che per altro tolgono dalla zona rossa della graduatoria i blucerchiati, poi ha espresso tutta la sua gioia in sala stampa. Una domenica da incorniciare quella di Gennaro Tutino, che da tempo sognava una partita del genere.

"È stata una bella serata soprattutto per i tre punti e per il gol che ha sancito la vittoria della squadra - riportano i canali ufficiali del club - . Non possiamo però ragionare in termini di felicità e di contentezza perché il calcio non consente mai di adagiarti: dobbiamo lavorare e migliorare di settimana in settimana. Il mister ci ha dato fin da subito una grandissima mano, penso si veda sul campo, dove si lotta, si attacca e si difende tutti insieme. È un tecnico espertissimo, dobbiamo continuare a seguirlo. Siamo un gruppo unito, abbiamo fuori giocatori importanti e ovviamente li aspettiamo".

Adesso, però, la seconda sosta del campionato: "Magari ci aiuterà a ritrovare i ragazzi infortunati di cui dicevo prima, ma lo spirito deve essere comune per tutti, anche per i Primavera che vengono ad allenarsi con noi. Dobbiamo continuare così e avere sempre un atteggiamento battagliero".