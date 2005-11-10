Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino come Bati, Woltemade batte un colpo

Si chiude con uno spettacolare pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus l’11ª giornata di Serie A. Viola avanti per due volte, prima in avvio con Pellegrino, poi nella ripresa con Njie e ripresa i entrambe le occasioni da Woltemade e Bremer.

Le pagelle della Fiorentina

(di Niccolò Righi)

De Gea 5 - Vanifica un buon primo tempo con un’uscita completamente a vuoto che spalanca la porta a Bremer in occasione della rete del pareggio.

Jimenez 6 - Qualche passo indietro rispetto alle ultime uscite: non riesce sempre ad arginare Boga ed è in ritardo in occasione della rete juventina. È dal suo destro velenoso però che la Fiorentina crea il gol che decide il match.

Dragusin 5 - Dormita clamorosa in occasione del pareggio di Woltemade, che il difensore rumeno si perde completamente al centro e dell’area completa la serata horror facendosi saltare in testa da Bremer nel pareggio juventino.

Viery 5,5 - Anche lui finisce nella pessima azione in occasione del gol di Woltemade, facendosi portare a spasso da Kolo Muani.

Joao Mario 6 - In affanno su McKennie nel primo tempo, cresce con il passare dei minuti quando la Juventus si rende praticamente inoperosa dalla sua parte.

Ndour 5 - Da mediano conferma tutti i dubbi palesati fino a questo momento: leggero, nonostante l’imponente stazza, quando c’è da difendere e da fare a sportellate; invisibile nella metà campo avversaria.

Oulai 6,5 - Scelto al posto di Fagioli, con lui in campo la Fiorentina guadagna tantissimo in termini di intensità pur perdendo inevitabilmente qualcosa termini di qualità e gestione del pallone. Si lascia innervosire da McKennie e pochi minuti dopo prende un’evitabile ammonizione ma la sua resta una prova più che positiva.

Dal 65’ Fagioli 6 - Entra con l’impeto di chi questa partita avrebbe tanto voluto giocarla dal primo minuto.

Gonçalves 6,5 -Al Mapei ci aveva messo 2 minuti per entrare nei tabellini, stasera poco più di tre, confezionando a Pellegrino un cioccolatino che l’argentino non può far altro che scartare. I ritmi della Serie A, però, si fanno sentire e il portoghese cala alla distanza.

Dal 65’ Brescianini 6 - Conferma il suo buon periodo dimostrandosi prezioso anche dalla panchina e sfiorando anche il gol.

Mastantuono 6,5 - Fa venire il mal di testa a Cabal prima e a Celik dopo, gli manca soltanto il gol ma la sua è una prova completa: fatta di strappi, ripiegamenti, dribbling.

Njie 7 - Una miccia che si accende e che crea sempre guai alla retroguardia bianconera. Dopo il capolavoro disegnato a Reggio Emilia, segna anche di rapina per il terzo gol consecutivo. Njie is on fire.

Dal 85’ Gnonto SV

Pellegrino 7 - Ci mette meno di 4 minuti per lasciare il suo timbro sul match con il colpo di testa specialità della casa. Da stasera entra nella storia della Fiorentina, perché se già segnare contro la Juventus è qualcosa di diversa, esultare con la mitraglia alla Batistuta è pura locura.

Dal 85’ Beto SV

Allenatore Paolo Vanoli 6,5 - Stravolge la formazione mettendo tutta la qualità di cui dispone, una mossa che funziona in parte perché davanti la Fiorentina gioca una delle sue migliori partite stagionali, pur venendo raggiunta per le solite defaillance difensive diventate una triste costante e a cui il tecnico dovrà porre assolutamente rimedio in queste due settimane di sosta.

Le pagelle della Juventus

(di Paolo Lora Lamia)

Vicario 6,5 - Qualche responsabilità sul secondo gol della Fiorentina, ma nel finale salva i suoi con un doppio e miracoloso intervento.

Kalulu 6 - Pensa molto di più a contenere che a spingere, visto che dalla sua parte insistono molto Njie e Joao Mario. Prova diligente dell'ex Milan.

Bremer 7 - Secondo tempo da romanzo, in cui prima propizia il 2-1 viola e poi si riscatta alla grande. Realizza il pari sfruttando un'uscita incerta di De Gea e tiene il punteggio sul 2-2 a un soffio dalla fine.

Lucumi 5 - In occasione dell'immediato vantaggio viola, si perde Pellegrino che colpisce di testa indisturbato. Serata di grande sofferenza per il centrale di Spalletti.

Dall'89' Gatti sv.

Cabal 5,5 - Prestazione di grande intraprendenza per l'ex Verona, utile sia nell'ultimo passaggio che nel profare a trafiggere De Gea. Meno bene, invece, nel contrastare Jimenez come sul secondo gol viola.

Dal 57' Celik 6 - Buon piglio da parte del turco, che non mette a referto né errori grossolani né giocate eccessivamente impattanti.

McKennie 6 - Insieme al socio Kolo Muani, sulla fascia destra fa la differenza. Dai suoi piedi parte l'azione del pareggio juventino, in un primo tempo in cui si fa preferire.

Dal 78' Ekhator sv.

Koopmeiners 6 - Prosegue la crescita dell'olandese, lontano dalle prove anonime delle ultime stagioni. Contrasta in mezzo al campo e va anche al tiro, sfiorando il gol.

Douglas Luiz 6 - Ragionatore in mezzo al campo, che però sa anche usare la sciabola quando serve. Nel complesso, si merita la sufficienza.

Boga 6 - Lanciato da Spalletti come titolare sulla sinistra, ripaga con diverse iniziative che creano problemi alla squadra toscana.

Dal 57' Alajbegovic 5,5 - Un tiro sventato da De Gea e poco altro. Il bosniaco non ripete l'exploit col Napoli.

Kolo Muani 6,5 - Il gol in Europa League deve aver sbloccato psicologicamente il francese, che nella serata del Franchi è scatenato sulla destra. Suo l'assist per l'1-1 di Woltemade.

Woltemade 6,5 - Funge da riferimento offensivo e, oltre a lavorare per i compagni, veste i panni del protagonista quando sfrutta un passaggio di Kolo Muani e firma il pari nel primo tempo.

Dal 57' Zhegrova 5 - Piazzato dalle parti di Njie, perde nettamente il duello con tale avversario. Ingresso non memorabile.

Allenatore Spalletti 6 - Doveva essere la partita della svolta, invece arriva un punto comunque su un campo non facile. Da salvare la reazione, ma la squadra è ben lontana dall'essere all'altezza della lotta di vertice.