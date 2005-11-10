Si è conclusa l'11ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Giacomo Iacobellis
Di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle dell'undicesima giornata di Serie A.
VENEZIA-UDINESE 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 53' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic (85' Helgason), Sohm, Mazzocchi (70' Haps); Yeboah (85' Lauberbach), Adams. Allenatore: Nicola.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (75' Kabasele), Palma, Solet (88' Miller); Vojvoda, Piotrowski (64' Chakvetadze), Karlstrom, Kamara; Zaniolo (75' Unai Gomez), Ekkelenkamp (88' Bayo); Davis. Allenatore: Zanetti.
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CAGLIARI-FROSINONE 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 38’ Adopo (C)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Rodrìguez, Kofler, Grandu (78’ Liteta); Adopo, Romano (78’ Ciervo), Deiola; Trepy (28’ Sugamele), Maldini (64’ Fazzini); Mendy (64’ Kevin Carlos). A disp.: Sherri, Radunovic, Gagliardini, Sugawara, Akarakiri, Sulev, Prettenhoffer, Massolin. Allenatore: Pisacane.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (71’ Bobcek), Calvani, Monterisi, Bracaglia (46’ Tchato); Cicchella (81’ Fini), Calò; Ghedjemis, Schmid (65’ Hasa), Kvernadze (65’ Zerbin); Bîrligea. A disp.: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Akpoguma, El Azzouzi, Masini, Fayed. Allenatore: Alvini.
Le pagelle di Cagliari-Frosinone
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TORINO-LECCE 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 60’ Simeone (T), 73’ N’Dri (L)
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Bragança, Fitz-Jim (61’ Gineitis), Cacciamani (78’ Aboukhlal); Kulenovic (46’ Ché Adams), Simeone. A disp.: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comert, Ilkhan, Mandragora, Pellagra, Oristanio, Casadei, Gineitis, Zapata. Allenatore: Abate.
LECCE (5-3-2): Falcone, Dembele (72’ N’Dri), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba (73’ Coulibaly), Ngom, Maleh (87' Fofana), Veiga, Stulic (72’ Geubbels), Fatah (87' Siebert). A disp.: Bleve, Borbei, Ndaba, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott. Allenatore: Di Francesco.
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PARMA-BOLOGNA 1-2 - Il tabellino:
Marcatori: 53’ Theate (B), 72’ rig. Orsolini (B), 81’ rig. Sierro (P)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi (1’ st Britschgi), Fabbian (37’ st Almqvist), Sierro (36’ st Ordonez), Keita, Valeri; Romero (21’ El Bilal Touré), Lontani (1’ st Elphege). A disp.: Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Nicolussi Caviglia, Konate, Frigan, Diallo. All.: Gilardino
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale (14’ st Helland), Theate; Zortea (1’ st Orsolini), Ferguson, Pobega, Miranda (28’ pt Mbangula); Bernardeschi, Odgaard (14’ st Piccoli), Cambiaghi (30’ st Vitik). A disp.: Pessina, Happonen, Pessina, Alhassane, Heggem, Libra, Amondarain, El Azzouzi, Moro, Dovbyk. All.: Palladino
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ROMA-SASSUOLO 3-0 - Il tabellino
Marcatori: 27’ Hermoso (R), 30’ aut. Walukiewicz (R), 58’ Mora (R)
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi (40’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (32’ st Koulierakis); Molina, Cristante, Koné (21’ st de Roon), Wesley; Soulé, Mora (21’ st Pisilli); Malen (32’ st Castro). Allenatore: Gasperini.
SASSUOLO (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car (45’ st Candé); Cinquegrano (1’ st Van der Brempt), Thorstvedt (24’ st Lipani), Matic (1’ st Bowie), Sulemana, Doig; Esposito (24’ st Adzic), Laurienté. Allenatore: Aquilani.
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NAPOLI-LAZIO 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 28' Frattesi (L), 48' Pedraza aut. (N).
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara (74' Politano), De Bruyne (83' Giovane), Gilmour (69' Anguissa), McTominay, Olivera; Lang; Hojlund (74' Lucca). Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (61' Lazzari), Sutalo (33' Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares (46' Pedraza); Frattesi (78' Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (61' Dele-Bashiru), Noslin. Allenatore: Gattuso.
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GENOA-MILAN 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)
GENOA(3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson; Messias (62' Baldanzi), Vitinha; Osmajic. All.: De Rossi
MILAN(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' Terracciano); Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cisse (61' Hutchinson); Ramos. All.: Amorim
Le pagelle di Genoa-Milan
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MONZA-ATALANTA 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 49' Krstovic
MONZA(3-5-2): Törnqvist; Kouadio (59' Carboni), Goglichidze, Lucchesi; Touré (71' Bakoune), Mout (79' Colpani), Colombo, Akinsanmiro (71' Dany Mota), Mangas; Varela, Robinson (60' Zeballos). All.: Juric
ATALANTA(4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac (79' Obric), Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas (75' Rowe), De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Sarri
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INTER-COMO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 12’ Pio Esposito, 19’ Thuram
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu (36’ st Sucic), Zielinski (27’ st Mkhitaryan), Dimarco (42’ st Diouf); Thuram (42’ st Pavard), Pio Esposito (27’ st Bonny). A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bisseck, Bovio, Pavard, Stones, Diouf, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Jones, Bonny, Lavelli. Allenatore: Chivu.
COMO (4-2-3-1): Robert Sanchez; Yan Couto (28’ st Liberali), Jacobo Ramon, Kempf, Valle (28’ st Kaiki); Perrone (1’ st Ricci), Milla; Da Cunha (28’ st Caqueret), Nico Paz, Baturina (1’ st Smolcic); Douvikas. A disposizione: Butez, Vigorito, Kaiki, Dossena, Smolcic, Kambwala, Goldaniga, De Paoli, Ricci, Caqueret, Lahdo, Papaccioli, Liberali. Cesc Fabregas.
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FIORENTINA-JUVENTUS 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J).
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai (65' Fagioli); Mastantuono, Gonçalves (65' Brescianini), Njie (86' Gnonto); Pellegrino (86' Beto). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Ranieri, Valdepenas, Mazzeo, Pirrò, Beldenti. Allenatore: Vanoli.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (89' Gatti), Cabal (57' Celik); Douglas Luiz, Koopmeiners; McKennie (78' Ekhator), Woltemade (57' Zhegrova), Boga (57' Alajbegovic); Kolo Muani. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Kelly, Rugani, Sarr. Allenatore: Spalletti.