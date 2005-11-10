Carnesecchi: "Stimo tantissimo Juric, rispecchia la mia immagine per grinta e passione"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria al Brianteo di Monza: "Arrivavamo da una settimana cupa, brutta. Abbiamo fatto questa vittoria prima della sosta che ci fa lavorare meglio. Come diceva un grande allenatore: "Il portiere ha parato e l'attaccante segnato". E' finita la partita".

Vi siete detti qualcosa all'intervallo?

"Ci siamo chiesti cosa volessimo fare del nostro campionato e basta".

Come va il gruppo con mister Sarri?

"Molto bene. Il gruppo sente la sua fiducia al massimo e di tutto il suo staff. Anche con mister Juric mi sono sempre trovato bene, abbiamo avuto solo un piccolo disguido, ma sono cose di campo. E' un allenatore che stimo tantissimo perchè ci mette passione e grinta, rispecchia parecchio la mia immagine".