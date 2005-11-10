Barletta, Paci e il mercato: "Non è il momento di parlarne, prima c'è da uscire dalla zona playout"
Claudia Marrone
Tornerà in campo domani il Barletta, che affronterà il Foggia in una delle gare che chiuderanno la 13ª giornata del campionato di Serie C (Girone C). Della stessa ha parlato il tecnico biancorosso Massimo Paci, proprio nella settimana che è coincisa anche con l'arrivo del nuovo Ds, Domenico Fracchiolla.
Dice l'allenatore: "Non è il momento di parlare di mercato - si legge su tuttoc.com -. Il direttore sportivo, nel primo incontro con la squadra, è stato molto chiaro: adesso bisogna restare compatti, uscire dalla zona playout e affrontare il derby con il Foggia nel migliore dei modi. È un messaggio che condivido pienamente e che ripeto ogni giorno ai ragazzi. Questo è il nostro gruppo, questi sono i nostri guerrieri e, in questo momento, sono i giocatori più importanti che abbiamo. Siamo convinti che sapranno combattere la miglior battaglia possibile a Foggia. Pensare ad altro oggi sarebbe un errore.
Dobbiamo concentrarci esclusivamente sul presente e sulla necessità di uscire da una situazione di classifica complicata. I momenti difficili passano. Bisogna continuare a credere nei nostri uomini e affrontare questa partita con grande convinzione".