Carlos Augusto: "Dimostrato quello che vogliamo fare. Felice per la chiamata del Brasile"

Il difensore dell'Inter Carlos Augusto è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida col Como. Ecco le sue dichiarazioni:

"Devo ringraziare i compagni, hanno fatto bene nelle ultime due. Abbiamo dimostrato le nostre qualità e quello che vogliamo durante il campionato. Abbiamo fatto una partita buona con e senza la palla, ci stavamo lavorando perché faticavamo. Dobbiamo continuare con il nostro percorso. Oggi abbiamo dimostrato quello che vogliamo fare in campionato. Nazionale? Dopo i Mondiali avevo detto che avrei messo l'Inter al primo posto, poi quello che succede con la Nazionale è frutto del lavoro. Spero di rappresentarla al meglio. Spero di continuare il mio percorso così. Oggi siamo stati aggressivi perché conosciamo la loro qualità, hanno un grande palleggio e grande qualità. Sappiamo che il Como è una grande squadra e fa male quando tiene la palla. Io e Akanji abbiamo fatto una grande partita in questo senso. Io sono contento dei grandi compagni, quando ho l'opportunità di essere in campo voglio fare il meglio per la squadra. Quando giochi con compagni così forti ti capisci".