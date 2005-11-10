Bremer miglior marcatore è la cartina di tornasole delle difficoltà della Juventus

La Juventus continua a vivere di clamorosi alti e bassi. Lo dimostra il campo, ne è consapevole Luciano Spalletti che anche nelle sue analisi post partita ha sottolineato questa mancanza di continuità che sta condizionando l'andamento più in campionato che in Europa. Una mancanza che è visibile a livello di risultati e ancora più marcata dal punto di vista realizzativo.

Kolo Muani e Woltemade non incidono

Perché quella segnata oggi al Franchi è la prima rete di Nick Woltemade con la maglia della Juventus in campionato, oltre ai 3 in Europa League. Stesso score di Randal Kolo Muani, fermo a un solo gol in campionato e tre in Europa. Due gol totali in campionato, per i due attaccanti di riferimento della Juventus. Decisamente troppo poco per una squadra che ambisce ai primi 4 posti.

Nessuno meglio di Bremer

Un rendimento deficitario che risalta ancora di più guardando il miglior marcatore stagionale della Juventus in campionato. Ovvero Gleison Bremer: sì, è proprio la colonna portante della difesa il giocatore che ha esultato più volte in Serie A. Sono 3 i gol del brasiliano, considerando anche quello di questa sera contro la Fiorentina. Un numero su cui Luciano Spalletti dovrà lavorare con forza in questa sosta per le Nazionali.