Live TMW
Juventus, Giocatore: "Live TMW
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 23:23Serie A
autore Niccolò Righi
08.11.2026 23:23Serie A
Al termine della gara contro la Fiorentina, il calciatore della Juventus XXX interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Fonte: dal Franchi, Niccolò Righi
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