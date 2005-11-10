Spalletti su Kolo Muani: "Gli abbiamo tolto il tutore ed è più libero, può giocare da tutte le parti"

Mister Luciano Spalletti, intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio di Firenze con la Fiorentina, ha analizzato la prestazione della sua Juventus, dal collettivo fino ad alcuni singoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Spalletti

Sul pari del Franchi per 2-2: "Si porta a casa tutto da questo pareggio, dalle cose buone alle cose su cui migliorare. Già da diverse volte ci capita di non riuscire a essere al top individualmente e di conseguenza anche come squadra. Nella stessa partita commettiamo errori troppo banali e poi facciamo lo strappo che ci può determinare il vantaggio o il gol, però non la chiudiamo perché la palla tanto passa di lì. Vanno migliorate diverse cose".

Sul ritrovato Kolo Muani: "Kolo Muani ha una convinzione e un modo diverso di interpretare le cose. Nelle prime partite si è messo lì a fare la boa e sembrava aver perso le sue qualità, ma ora gli abbiamo tolto il tutore alla mano ed è più libero di fare i contrasti. Prima sembrava che avesse timore... Questo Kolo Muani può giocare da tutte le parti e si ritaglierà dei voti importanti".

Sulla reazione della Juve: "Abbiamo reagito bene, ma non sappiamo riuscire a concretizzare delle situazioni troppo facili per il livello di calcio che dobbiamo esibire".