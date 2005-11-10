Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina e Juventus come due pugili che non vanno al tappeto: 2-2 spettacolare al Franchi

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 22:46Serie A
08.11.2026 22:46Serie A
Fonti preferite
Padroni di casa in vantaggio prima con Pellegrino poi con Njie e ripresi da Woltemade e Bremer. Un pari che fa salire i bianconeri a 18 punti e i viola a 9.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Si chiude con uno spettacolare pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus l’11ª giornata di Serie A. Viola avanti per due volte, prima in avvio con Pellegrino, poi nella ripresa con Njie e ripresa i entrambe le occasioni da Woltemade e Bremer.

Pellegrino chiama, Woltemade si sblocca

Nella bolgia del Franchi, colorata da una spettacolare coreografia, i viola partono fortissimo e trovano il vantaggio già dopo quattro minuti con Mateo Pellegrino, bravissimo a sfruttare un corner perfetto battuto sul secondo palo da Gonçalves e a segnare con il colpo di testa specialità della casa del bomber argentino, il quale ha voluto celebrare il quinto gol stagionale facendo ‘la mitraglia’ alla Batistuta. La rete della Fiorentina, però, non scioglie gli uomini di Spalletti, che con il passare dei minuti prendono in mano il pallino del gioco. Al 21’ bel tentativo dalla distanza di Casal che dopo aver raccolto un cross di Woltemade, si aggiusta la palla con il petto e calcia molto bene, costringendo De Gea ad un grande intervento in tuffo. Il pareggio è nell’aria e arriva al 31’: Kolo Muani scappa a Viery sulla destra e trova al centro Woltemade, marcato malissimo da Dragusin che gli lascia tutto il tempo di infilare De Gea con il più facile dei tap in che vale il primo gol in Serie A per il tedesco. Juventus che pochi minuti dopo va vicinissima al sorpasso: si ripete l’asse Woltemade-Kolo Muani ma questa volta è il francese a concludere in porta trovando una grande risposta di De Gea; la sfera carambola sui piedi del portiere spagnolo e carambola al limite dell’area dove Koopmeiners calcia di prima intenzione trovando la deviazione decisiva della difesa viola.

Njie illude ma la Bremer la riprende di nuovo

Ripresa che vive sulla stessa falsa riga del primo tempo. La Fiorentina parte forte e torna subito in avanti al 54’ con il terzo gol consecutivo di Njie, che è il più rapido di tutti nel ribadire in rete un cross di Jimenez rimasto in area. La Juventus però non si scompone e al 66’ acciuffa di nuovo gli avversari. Nel corner battuto da Douglas Luiz, Bremer prende l’ascensore, salta in testa a Dragusin e batte De Gea uscito malissimo nell’occasione. Dragusin di testa che troverebbe la rete del 3-2 ma l’arbitro strozza in gola l’urlo del Franchi rilevando una spinta del centrale rumeno ai danni di Bremer. AIn pieno recupero doppia clamorosa chance: prima Kolo Muani si lascia stoppare da Fagioli in uno contro uno in area, sul ribaltamento di fronte Mastantuono va vicinissimo al gol vittoria ma Vicario dice di no.

Articoli correlati

Immagine news 1
Buona la 9ª per Woltemade: 1° gol in A, ma la strada per diventare "Woltemessi" è ancora lunga
Immagine news 2
Juventus, Kolo Muani: "Non sono contento del punto, ci faremo trovare pronti al rientro"
Immagine news 3
Fiorentina-Juventus, Marelli: "Braccio di Joao Mario: tocco punibile, doveva esserci il rigore"
Immagine news 4
Alla Juventus manca un rigore, Oulai era da rosso? Colombo e VAR incerti al Franchi

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:16 Serie A
Marchegiani esalta Thuram: "Marcus dà sempre inizio alle azioni decisive dell'Inter"
Immagine news 2
23:15 Serie ATMW
TMWBuona la 9ª per Woltemade: 1° gol in A, ma la strada per diventare "Woltemessi" è ancora lunga
Immagine news 3
23:12 Serie A
Juventus, Kolo Muani: "Non sono contento del punto, ci faremo trovare pronti al rientro"
Immagine news 4
23:08 Serie A
Fiorentina-Juventus, Marelli: "Braccio di Joao Mario: tocco punibile, doveva esserci il rigore"
Immagine news 5
23:01 Serie ATMW
TMWSassuolo, in arrivo l’esonero di Aquilani: nelle prossime ore atteso l’annuncio della società
Immagine news 6
23:00 Serie A
Monza, Tourè: "Sanno che ho fame. Non ho fatto abbastanza, ma lavoriamo come animali"
Immagine news 7
22:57 Serie ATMW
TMWAlla Juventus manca un rigore, Oulai era da rosso? Colombo e VAR incerti al Franchi
Immagine news 8
22:53 Serie A
Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino come Bati, Woltemade batte un colpo
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 Buona la 9ª per Woltemade: 1° gol in A, ma la strada per diventare "Woltemessi" è ancora lunga
Immagine top news n.1 Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino come Bati, Woltemade batte un colpo
Immagine top news n.2 Fiorentina e Juventus come due pugili che non vanno al tappeto: 2-2 spettacolare al Franchi
Immagine top news n.3 Inter-Como 2-0, le pagelle: Chivu porta a spasso Fabregas. Un Thuram così non si ferma
Immagine top news n.4 Fabregas dopo il ko con l'Inter: "A inizio stagione avrei firmato per avere questi numeri oggi..."
Immagine top news n.5 Tutti i motivi per cui l'infortunio di Lautaro ha fatto bene a Marcus Thuram
Immagine top news n.6 Inter super col Como, Chivu: "Oggi giocatori meravigliosi, l'abbiamo vinta così"
Immagine top news n.7 L'Inter riporta il Como coi piedi per terra: dominio assoluto e 2-0 firmato Pio Esposito-Thuram
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Bove, tra cinema e calcio: "Ho sempre un occhio all'Italia, la Roma ha grandissime potenzialità"
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "Non si riesce ad essere continui. Braccio di Joao Mario? Visto in campo"
Immagine box news Serie A Marchegiani esalta Thuram: "Marcus dà sempre inizio alle azioni decisive dell'Inter"
Immagine box news Serie A Buona la 9ª per Woltemade: 1° gol in A, ma la strada per diventare "Woltemessi" è ancora lunga
Immagine box news Serie A Juventus, Kolo Muani: "Non sono contento del punto, ci faremo trovare pronti al rientro"
Immagine box news Serie A Fiorentina-Juventus, Marelli: "Braccio di Joao Mario: tocco punibile, doveva esserci il rigore"
Serie B
Immagine box news Serie B Il Vicenza esce dal campo tra fischi e insulti. La panchina di Gallo adesso traballa
Immagine box news Serie B Sampdoria, con l'allenatore esperto arrivano punti. E non è frutto del caso
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia soddisfatto: "Una partita bella, giocata con grande maturità"
Immagine box news Serie B Carrarese, la rabbia di Oliana: "Percezione del pericolo diversa dalla realtà. E non va bene"
Immagine box news Serie B Vicenza-Cremonese 1-4, le pagelle: Bonazzoli implacabile, Vescovi non convince
Immagine box news Serie B Il Vicenza ci spera, ma la Cremonese dilaga: 1-4 il finale del "Menti". Crisi biancorossa
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta, Paci e il mercato: "Non è il momento di parlarne, prima c'è da uscire dalla zona playout"
Immagine box news Serie C "Col cuore"...e con l'esperienza di Lamanna. La Folgore Caratese fa miracolo in nove uomini
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude la domenica della 13ª giornata. Volano Treviso e Ospitaletto, la Pianese batte il Perugia
Immagine box news Serie C Nervi tesi in Folgore Caratese-Carpi. Cassani si gioca la panchina e i lombardi sono in nove
Immagine box news Serie C Serie C, i parziali della 13ª giornata: Pianese avanti sul Perugia. Nel Girone A sorride il Treviso
Immagine box news Serie C Serie C, Cittadella fermata dalla Giana, il Potenza vince ancora. Poker Lecco, bene il Catania
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio