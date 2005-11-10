Fiorentina e Juventus come due pugili che non vanno al tappeto: 2-2 spettacolare al Franchi

Si chiude con uno spettacolare pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus l’11ª giornata di Serie A. Viola avanti per due volte, prima in avvio con Pellegrino, poi nella ripresa con Njie e ripresa i entrambe le occasioni da Woltemade e Bremer.

Pellegrino chiama, Woltemade si sblocca

Nella bolgia del Franchi, colorata da una spettacolare coreografia, i viola partono fortissimo e trovano il vantaggio già dopo quattro minuti con Mateo Pellegrino, bravissimo a sfruttare un corner perfetto battuto sul secondo palo da Gonçalves e a segnare con il colpo di testa specialità della casa del bomber argentino, il quale ha voluto celebrare il quinto gol stagionale facendo ‘la mitraglia’ alla Batistuta. La rete della Fiorentina, però, non scioglie gli uomini di Spalletti, che con il passare dei minuti prendono in mano il pallino del gioco. Al 21’ bel tentativo dalla distanza di Casal che dopo aver raccolto un cross di Woltemade, si aggiusta la palla con il petto e calcia molto bene, costringendo De Gea ad un grande intervento in tuffo. Il pareggio è nell’aria e arriva al 31’: Kolo Muani scappa a Viery sulla destra e trova al centro Woltemade, marcato malissimo da Dragusin che gli lascia tutto il tempo di infilare De Gea con il più facile dei tap in che vale il primo gol in Serie A per il tedesco. Juventus che pochi minuti dopo va vicinissima al sorpasso: si ripete l’asse Woltemade-Kolo Muani ma questa volta è il francese a concludere in porta trovando una grande risposta di De Gea; la sfera carambola sui piedi del portiere spagnolo e carambola al limite dell’area dove Koopmeiners calcia di prima intenzione trovando la deviazione decisiva della difesa viola.

Njie illude ma la Bremer la riprende di nuovo

Ripresa che vive sulla stessa falsa riga del primo tempo. La Fiorentina parte forte e torna subito in avanti al 54’ con il terzo gol consecutivo di Njie, che è il più rapido di tutti nel ribadire in rete un cross di Jimenez rimasto in area. La Juventus però non si scompone e al 66’ acciuffa di nuovo gli avversari. Nel corner battuto da Douglas Luiz, Bremer prende l’ascensore, salta in testa a Dragusin e batte De Gea uscito malissimo nell’occasione. Dragusin di testa che troverebbe la rete del 3-2 ma l’arbitro strozza in gola l’urlo del Franchi rilevando una spinta del centrale rumeno ai danni di Bremer. AIn pieno recupero doppia clamorosa chance: prima Kolo Muani si lascia stoppare da Fagioli in uno contro uno in area, sul ribaltamento di fronte Mastantuono va vicinissimo al gol vittoria ma Vicario dice di no.