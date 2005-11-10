Feyenoord-Inter, le probabili formazioni: Dimarco torna titolare, Pio con Thuram

Ripartire forte in Champions League, per mettersi in fretta alle spalle la cocente delusione del quarto derby consecutivo perso sabato. L’Inter torna in camp questa sera a Rotterdam, dove affronterà il Feyenoord nella quarta giornata della fase campionato. La sfida del de Kuip verrà diretta dal fischietto svedese Glenn Nyberg. Calcio d’inizio alle ore 21.

Come arriva il Feyenoord

Tre pareggi di fila per la capolista dell’Eredivisie, ripresa nei minuti finali nell’ultima gara casalinga di contro il Fortuna Sittard. Prima c'era stato il pareggio (1-1) nello scontro diretto col PSV. In mezzo il ko di misura a Siviglia col Betis. Lunga la lista degli indisponibili per Giovanni Van Bronckhorst: il posto di St. Juste al centro della difesa dovrebbe essere preso ancora da Mika Marmol mentre il tridente offensivo verrà guidato da Ferri, sostenuto da Hadj Moussa e Valente.

Come arriva l’Inter

La prima sconfitta in Serie A nella stracittadina ha fatto perdere la vetta della classifica, ora occupata dalla Lazio. In Europa il sofferto successo di misura ottenuto due settimane fa sullo Shakhtar è servito per sbloccarsi dopo il doppio ko con Real Madrid e Club Brugge. Chivu deve fare a meno dello squalificato, sostituito da Carlos Augusto con il ritorno da titolare di Dimarco sulla fascia sinistra e Zielinski in mediana. Pio Esposito è favorito su Bonny per affiancare Thuram in attacco.