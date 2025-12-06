Verona, Sogliano: "Situazione complicata, il rammarico è per alcuni punti lasciati"

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Atalanta: "Non mi piace recriminare, ogni squadra può dire quello che ha lasciato. Noi non abbiamo raccolto dei punti fondamentali nonostante delle buone prestazioni per restare attaccati a tutti, il rammarico è quello".

Zanetti è l'uomo giusto per uscire da questa situazione?

"Questo è quarto campionato che faccio, la nostra mentalità è uscire dalle difficoltà con l'allenatore che abbiamo scelto. La situazione è complicata, lo sa anche l'allenatore. Delle volte devi fare anche cose che non vorresti ma noi restiamo uniti per uscirne tutti insieme".