Pressing, aggressività e verticalizzazioni veloci: Chivu domina contro Fabregas

L'Inter di Cristian Chivu stravince 4-0 contro il Como e manda un segnale inequivocabile al campionato. La sfida di San Siro era davvero molto attesa soprattutto per quanto era successo in estate, quando i nerazzurri avrebbero voluto Cesc Fabregas sulla propria panchina, ma il no dello spagnolo ha poi fatto cambiare strategia a Marotta, che ha virato sul tecnico rumeno.

Più volte l'attuale presidente ha voluto precisare come Chivu non sia un ripiego e l'ex allenatore del Parma lo ha dimostrato stasera sul campo. Il pressing a tutto campo, la cattiveria agonistica, la velocità in fase di possesso palla e le verticalizzazioni continue hanno messo in serissima difficoltà i lariani, che si sono disuniti e hanno lasciato campo agli avversari.

A quel punto, con maggiore intensità del Como e con una qualità dei singoli sicuramente superiore, ecco che l'Inter ha vinto la partita meritatamente. Questo match non ridimensiona in alcun modo i biancoblù, che si sono giocati a viso aperto la gara e non hanno meritato un punteggio così severo. Contro i top club però spesso funziona così. Un'esperienza che servirà sicuramente agli uomini di Fabregas, il cui futuro è senz'altro migliore del presente.