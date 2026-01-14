Inter, Carlos Augusto: "Primo tempo complicato, ma non si può fare sempre 5 gol"

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo di misura sul Lecce, nel recupero della 16^ giornata di Serie A: "Una grande vittoria di squadra, anche chi gioca meno è sempre pronto per aiutare la squadra. Essere campioni d'inverno dà ancora più fiducia al gruppo, era una partita difficile contro una squadra che si chiude bene ma abbiamo fatto il nostro lavoro e va bene così".

Com'è stato trascorrere la vigilia a casa?

"Era la prima volta che mi succedeva, ma il mister ha fiducia in noi e sa che facciamo del nostro meglio per aiutarlo. Sa che siamo responsabili e concentrati sulla partita, anche se non ci sono allenamenti".

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

"Il primo tempo è stato complicato, ma per colpa nostra perché eravamo troppo lenti con la palla. Non eravamo noi stessi, ma non si possono fare cinque gol in ogni partita. Loro si sono chiusi molto bene, il nostro gruppo è molto unito".

Come avete preso la notizia del pareggio del Napoli?

"Alla fine guardiamo tutte le partite, ma dobbiamo essere concentrati su noi stessi perché se non vinciamo la nostra partita il resto non conta nulla".