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Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan a fine ciclo

Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan a fine cicloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:47Serie A
Alessio Del Lungo

L'Inter cambierà in estate, così come cambieranno un po' tutte le squadre, ma è chiaro che sui futuri campioni d'Italia c'è tanta curiosità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram farà ancora parte della rosa a disposizione di Cristian Chivu, anche perché nell'ultimo periodo ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Per la rosea resteranno probabilmente anche Andy Diouf, Petar Sucic, Josep Martinez, Manuel Akanji, Nicolò Barella e Denzel Dumfries.

In dubbio ci sono invece altri calciatori, come Alessandro Bastoni, per cui il Barcellona spinge. Non saranno rinnovati i contratti di Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan, mentre è in forse Stefan de Vrij: dipenderà da lui. Se dovesse accettare di dimezzarsi l'ingaggio da quasi 4 milioni di euro annui, il prolungamento diventerebbe un'opzione. Vicini all'addio pure Davide Frattesi e Luis Henrique.

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