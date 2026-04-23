Roma, è tutto fermo: silenzio radio dei Friedkin sul caso Ranieri-Gasp. E zero mercato

La Roma spera ancora nella qualificazione in Champions League, anche a -5 dal quarto posto attualmente occupato dalla Juventus. E a pari punti (58) con il Como di Fabregas, in quinta posizione. Si sta già parlando dei movimenti di mercato previsti per l'estate tra i vari club, in questo caso molto passerà dalla tipologia di competizione europea alla quale prenderanno parte i capitolini.

Nel frattempo però continua a fare parecchio rumore il qui pro quo tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Le parole del senior advisor giallorosso e la replica stupita del tecnico di Grugliasco hanno messo ulteriormente a vista un nervo scoperto, mentre - secondo quanto riferito da Il Messaggero - il club nella sua interezza (dirigenza, allenatore e proprietà) non si sono ancora riuniti per fare il punto sul mercato. Tantomeno si è chiarito l'equivoco tra le due figure portanti della società.

La Roma è immobile. Questo è sinonimo della mancata risposta della proprietà Friedkin alla spaccatura emersa tra Ranieri e Gasp, il vecchio e il nuovo del club giallorosso. In realtà starebbe cercando di prendere tempo, ma logicamente le parti in causa vogliono venire a capo della situazione e capire quanto influiranno - ciascuno - sul prossimo futuro della Roma. E soprattutto se riusciranno lo stesso a convivere sullo stesso campo, nello stesso ufficio, perché una società unita agisce tramite operatività congiunta. Non disunita.