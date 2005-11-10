Inter, Chivu: "Oggi siamo stati la nostra miglior versione, ma non avevamo dubbi"

Cristian Chivu, tecnico del Feyenoord, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-0 sul Feyenoord nella quarta giornata di Champions League: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo ma non vuol dire che finora non avevamo fatto bene".

Cosa è scattato dopo il derby?

"Oggi siamo stati la nostra miglior versione, su un campo non facile. Noi abbiamo sempre un confronto per correggere gli errori, a volte ci riesce meglio e a volte meno. Abbiamo capito le cose che ci riescono meno".

Si è rivista un'Inter ad alti livelli?

"Il mondo Inter è consapevole del valore di questo gruppo, che cerca da anni di portare questa squadra ad livelli alti. Su questo non c'erano dubbi da parte nostra".

La continuità deve essere normale per l'Inter?

"La continuità è quella che porta ai risultati, che ti dà fiducia e autostima: è quello che cerchiamo di portare in questo momento. Questa partita ci dà tanto, si ripartirà da qui consapevoli che il calcio a volte ti porta in via strane e bisogna reagire per tornare su quelle giuste".