Milan-Como, i tifosi rossoneri rispondono ancora presente: si va verso il sold out

I tifosi rossoneri sono pronti a spingere il Milan alla vittoria per tenere il passo dell'Inter e infiammare la lotta per lo Scudetto. Per la sfida di domani sera tra Milan e Como, valevole per il recupero della 24esima giornata di Serie A, si va verso il sold-out a San Siro.

I dubbi di formazione di Allegri

Il rebus principale riguarda il centrocampo, dove mancherà lo squalificato Adrien Rabiot. Allegri sembra orientato verso il 3-5-1-1: Luka Modrić è certo di una maglia, mentre crescono le quotazioni di Samuele Ricci e Ardon Jashari ai suoi lati. Davanti, Christian Pulisic dovrebbe iniziare dalla panchina: “È da valutare, ha ancora un mezzo fastidio”, ha spiegato Allegri. Rafael Leao sta bene ed è favorito su Christopher Nkunku, con Loftus-Cheek pronto ad agire alle sue spalle. Un assetto che il tecnico difficilmente toccherà, almeno all’inizio.