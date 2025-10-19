Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, tra recuperi e acciaccati: le scelte di Sarri per l’Atalanta

Lazio, tra recuperi e acciaccati: le scelte di Sarri per l’AtalantaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

“La Lazio attuale è una Lazio dipendente dai giocatori a disposizione, sia per le scelte che per il modulo”. Le parole con cui Maurizio Sarri ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Lazio spiegano perfettamente il momento che sta vivendo la squadra biancoceleste e le difficoltà con cui si presenterà anche oggi a Bergamo. Rientrata l’emergenza a centrocampo con i recuperi di Vecino e Guendouzi, il tecnico toscano può tornare al suo 4-3-3 anche se si tratterà di una soluzione piuttosto fluida. Durante la settimana Sarri ha lavorato sullo scivolamento di Basic come esterno a sinistra per coprire maggiormente Tavares componendo in fase di non possesso un 4-4-2 più coperto e compatto. I dubbi sono proprio sulla corsia mancina, con la tentazione Zaccagni che però difficilmente verrà rischiato dal primo minuto dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la nazionale. Il ballottaggio è tra Noslin e Pedro, con l’olandese che potrebbe avere l’occasione giusta dal primo minuto mentre lo spagnolo può essere l’arma a gara in corso per provare a stappare la partita.

Lazio, i rientri di Dia e Marusic

Buone notizie sono arrivate da Marusic, che ha pienamente recuperato e giocherà dal primo minuto sulla corsia di destra. “Qualcuno dovrà giocare per forza e altri saranno a disposizione” ha detto Sarri in riferimento ai giocatori che non si sono allenati al meglio nell’ultima settimana. Tra questi c’è Boulaye Dia, anche lui rimasto a Formello nonostante la convocazione del Senegal per un problema alla caviglia accusato contro il Torino. L’ex Salernitana deve giocare visto l’infortunio di Castellanos, che ne avrà almeno per 4-5 settimane come confermato dallo stesso Sarri. Nel tridente offensivo a destra titolarità certa per Cancellieri, con Isaksen che però sta meglio e potrà dare un contributo a gara in corso. La regia sarà affidata a Cataldi, con Basic e Guendouzi ai suoi lati mentre in difesa conferme per Gila e Romagnoli al centro e Tavares a sinistra davanti a Provedel.

Articoli correlati
Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman... Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
Le partite di oggi: il programma di domenica 19 ottobre Le partite di oggi: il programma di domenica 19 ottobre
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre
Altre notizie Serie A
Torino, Simeone firma tre punti da ex contro il Napoli: “Ce lo teniamo stretto” Torino, Simeone firma tre punti da ex contro il Napoli: “Ce lo teniamo stretto”
Fabregas, una vittoria che manca da oltre 70 anni. E Morata affronta la Juve da grande... Fabregas, una vittoria che manca da oltre 70 anni. E Morata affronta la Juve da grande ex
Cagliari, finita la sosta si torna in campo: alla Unipol Domus contro il Bologna Cagliari, finita la sosta si torna in campo: alla Unipol Domus contro il Bologna
Bonny mette una marcia in più. Inter in vetta, Chivu sempre più leader Bonny mette una marcia in più. Inter in vetta, Chivu sempre più leader
Juventus, Tudor si affiderà al 4-3-3 contro il Como: confermato David Juventus, Tudor si affiderà al 4-3-3 contro il Como: confermato David
Lazio, tra recuperi e acciaccati: le scelte di Sarri per l’Atalanta Lazio, tra recuperi e acciaccati: le scelte di Sarri per l’Atalanta
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre
Inter, Sommer: "Akanji sa sempre cosa va fatto. Concorrenza? Questo è il calcio" Inter, Sommer: "Akanji sa sempre cosa va fatto. Concorrenza? Questo è il calcio"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1'
2 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
4 Genoa-Parma, le probabili formazioni: Cutrone-Pellegrino, in attacco Cuesta non cambia
5 Milan, ennesimo stop prima della Fiorentina: problemi per Loftus-Cheek, la situazione
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.1 L'attacco della Roma è un problema: Gasperini trovi il suo centravanti, altrimenti si fa dura
Immagine top news n.2 È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive
Immagine top news n.3 Roma violata, decide un gol di Bonny. E l'Inter è re per (almeno) una notte in campionato
Immagine top news n.4 Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Immagine top news n.5 A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big
Immagine top news n.6 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.7 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.2 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.3 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.4 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Simeone firma tre punti da ex contro il Napoli: “Ce lo teniamo stretto”
Immagine news Serie A n.2 Fabregas, una vittoria che manca da oltre 70 anni. E Morata affronta la Juve da grande ex
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, finita la sosta si torna in campo: alla Unipol Domus contro il Bologna
Immagine news Serie A n.4 Bonny mette una marcia in più. Inter in vetta, Chivu sempre più leader
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Tudor si affiderà al 4-3-3 contro il Como: confermato David
Immagine news Serie A n.6 Lazio, tra recuperi e acciaccati: le scelte di Sarri per l’Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Catanzaro-Padova: due squadre a caccia di punti
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Empoli-Venezia: Dionisi chiama il riscatto, Stroppa vuole continuità
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Palermo-Modena: soldout al "Barbera" per il duello rusticano
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Bocchini: “Punto prezioso in momento difficile. Merito ai ragazzi”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Liverani: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"
Immagine news Serie C n.6 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?