Lazio, tra recuperi e acciaccati: le scelte di Sarri per l’Atalanta

“La Lazio attuale è una Lazio dipendente dai giocatori a disposizione, sia per le scelte che per il modulo”. Le parole con cui Maurizio Sarri ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Lazio spiegano perfettamente il momento che sta vivendo la squadra biancoceleste e le difficoltà con cui si presenterà anche oggi a Bergamo. Rientrata l’emergenza a centrocampo con i recuperi di Vecino e Guendouzi, il tecnico toscano può tornare al suo 4-3-3 anche se si tratterà di una soluzione piuttosto fluida. Durante la settimana Sarri ha lavorato sullo scivolamento di Basic come esterno a sinistra per coprire maggiormente Tavares componendo in fase di non possesso un 4-4-2 più coperto e compatto. I dubbi sono proprio sulla corsia mancina, con la tentazione Zaccagni che però difficilmente verrà rischiato dal primo minuto dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la nazionale. Il ballottaggio è tra Noslin e Pedro, con l’olandese che potrebbe avere l’occasione giusta dal primo minuto mentre lo spagnolo può essere l’arma a gara in corso per provare a stappare la partita.

Lazio, i rientri di Dia e Marusic

Buone notizie sono arrivate da Marusic, che ha pienamente recuperato e giocherà dal primo minuto sulla corsia di destra. “Qualcuno dovrà giocare per forza e altri saranno a disposizione” ha detto Sarri in riferimento ai giocatori che non si sono allenati al meglio nell’ultima settimana. Tra questi c’è Boulaye Dia, anche lui rimasto a Formello nonostante la convocazione del Senegal per un problema alla caviglia accusato contro il Torino. L’ex Salernitana deve giocare visto l’infortunio di Castellanos, che ne avrà almeno per 4-5 settimane come confermato dallo stesso Sarri. Nel tridente offensivo a destra titolarità certa per Cancellieri, con Isaksen che però sta meglio e potrà dare un contributo a gara in corso. La regia sarà affidata a Cataldi, con Basic e Guendouzi ai suoi lati mentre in difesa conferme per Gila e Romagnoli al centro e Tavares a sinistra davanti a Provedel.