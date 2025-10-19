A Roma la decide Bonny, c'è l'aggancio in vetta. La Gazzetta dello Sport apre: "Volo Inter"
Apre con la vittoria dell’Inter, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Vittoria importantissima dei nerazzurri all’Olimpico grazie alla rete di Bonny, che porta i suoi in testa alla classifica agganciando proprio la Roma ed il Napoli, che poche ore prima aveva perso contro il Torino.
È il grande ex di giornata, Giovanni Simeone che costa alla squadra di Antonio conte la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e regala al popolo granata e a Marco Baroni tre punti d'oro.
Occasione ghiotta anche per il Milan, questa sera impegnato a San Siro contro la Fiorentina. Una vittoria porterebbe i rossoneri in testa alla classifica da soli. Tuttavia, la formazione allenata da Massimiliano allegri dovrà fare i conti con tantissimi infortunati. Nella giornata di ieri infatti, alla lista già formata da Jashari, Pulisic, Rabiot ed Estupinan si sono aggiunti Nkunku e Loftus-Cheek, quest’ultimo in dubbio per un problema muscolare.
