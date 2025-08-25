Inter, Chivu: "I ragazzi hanno risposto alla grande. Mercato? Avremo tempo per discuterne"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 contro il Torino: "Abbiamo lavorato per questa stagione, cercando di presentarci nella migliore condizione possibile all'esordio, malgrado le sole 4 settimane di lavoro. I ragazzi hanno risposto alla grande, stanno provando a lasciarsi alle spalle la parte negativa della stagione scorsa. Hanno dato una prova di maturità, di qualità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice per loro".

È sembrato che i suoi giocatori si siano subito messi a sua disposizione.

"Sin dal primo giorno i ragazzi si sono calati subito nella realtà di quello che dobbiamo fare. Hanno accettato i carichi di lavoro senza mai lamentarsi, hanno accettato i doppi allenamenti, nessuno ha mai detto niente. Ci siamo presentati oggi in condizioni abbastanza buone, non era semplice, era un'incognita anche per noi dello staff una preparazione del genere".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Sono un po' scarico e vuoto, preferirei parlare della partita e basta. Avremo tempo per discuterne, manca ancora qualche giorno alla fine".

Che cosa ha provato quando ha messo piede a San Siro?

"Le emozioni è giusto averle perché poi mi tolgono i pensieri, funzionava così da giocatore e funziona così da allenatore. Tornare al Meazza nella squadra in cui ho scritto per fortuna qualche pezzo importante della storia... Ma non guardo mai al passato, mi sto focalizzando su oggi, ho una bella e grande responsabilità".

Voleva giocare con Lookman, Thuram e Lautaro tutti insieme?

"Lookman non fa parte della nostra rosa, è dell'Atalanta. Non posso parlare dei giocatori che non fanno parte di questo gruppo, di questa rosa".

Non è un po' rischioso pressare così alti con difensori non troppo veloci?

"Si tratta dell'atteggiamento di tutta la squadra, come difendono, come pressano, come chiudono le linee di passaggio. Lavoriamo sulle letture, ma io non ho paura di niente, ho giocatori e difensori evoluti, siamo una squadra che sta difendendo abbastanza bene e che vuole migliorare ancora di più".

Avete cambiato la preparazione? Anno scorso è mancata la benzina a un certo punto.

"Non è solo una questione di gambe, ma anche di testa. Io faccio leva molto sull'aspetto mentale, altrettanto importante quanto la preparazione fisica. Ti dà sempre qualcosina in più e stiamo lavorando molto sotto questo aspetto".