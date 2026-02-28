Orsi sicuro: "Roma favorita contro la Juventus, è tutto nelle mani di Gasperini"

Intervenuto a Radio Radio, l'ex portiere Nando Orsi ha presentato così la prossima sfida tra Roma e Juventus, sottolineando come le difficoltà dei bianconeri possano favorire i capitolini: “Per quello che passa la Juventus, la Roma è favorita. Sta tutto in mano a Gasperini, sicuramente è una partita che non va persa altrimenti arrivano anche le altre dietro”.

Orsi ha inoltre analizzato l’aspetto tattico del match, evidenziando possibili scenari: “Tatticamente la partita può avere diverse letture. Mi aspetto una Roma che aspetta e riparte, cercando di sfruttare eventuali spazi lasciati dai bianconeri. La squadra di Gasperini ha le qualità per interpretare la gara in maniera intelligente, soprattutto contro un avversario in difficoltà”.

Secondo l’ex portiere, quindi, il peso della partita ricade soprattutto sul tecnico della Roma: “Gasperini dovrà gestire al meglio le risorse, leggere i momenti della partita e adattare la squadra alle situazioni che si presenteranno. Una gestione oculata potrebbe fare la differenza in una sfida così delicata”.

Orsi ha chiuso sottolineando l’importanza della concentrazione e della gestione delle occasioni: “In partite di questo livello, ogni errore può costare caro. La Roma ha la possibilità di prendere punti importanti, ma dovrà essere lucida, compatta e sfruttare ogni opportunità per segnare”.