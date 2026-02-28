Inter, per l'eventuale dopo-Dumfries si guarda in Premier League: piace Pedro Porro
La corsia destra resta uno dei nodi principali per l’Inter. In attesa di capire quale sarà il destino di Denzel Dumfries e di Luis Henrique, la dirigenza osserva il mercato con attenzione. L’olandese è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, ma la clausola da 25 milioni di euro e i numerosi estimatori tengono aperti diversi scenari. Non per creare frizioni con società o tifosi, quanto per legittima ambizione personale: Dumfries sembra orientato a valutare una nuova esperienza. Resta comunque sul tavolo anche l’ipotesi di un prolungamento, con l’estate che chiarirà le reali intenzioni.
Se il nazionale olandese dovesse restare a Milano, prenderebbe quota la pista che porta a Marco Palestra, giovane esterno dell’Atalanta che in questa stagione sta brillando in prestito al Cagliari. Operazione legata ai costi del cartellino, ma funzionale a una crescita graduale alle spalle di Dumfries, in una logica di successione programmata e sostenibile.
Diverso lo scenario in caso di addio. L’Inter valuta profili pronti per raccogliere l’eredità sulla fascia e, secondo quanto riporta L'Interista, piace molto Pedro Porro del Tottenham. Il club londinese non scende sotto i 25 milioni di euro per il suo laterale: cifra importante, ma in linea con le qualità di un giocatore capace di garantire spinta, tecnica e continuità internazionale.